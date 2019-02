Baum rutscht in Kabine von Traktor, rammt Lenker

Der abrutschende Baumstamm bohrte sich in Scharnstein in die Fahrerkabine des vorbeifahrenden Traktors und klemmte den rechten Fuß des Landwirts (32) ein. Der Mann war selbst noch in der Lage, seine Ehefrau anzurufen, die sofort die Einsatzkräfte alarmierte. Feuerwehrleute befreiten den Verletzten und trugen ihn durch das unwegsame Gelände zum Rettungshubschrauber.