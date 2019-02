5G-Ausbau: Drei-Chef fordert mehr Zusammenarbeit

Denn mit dem 5G-Ausbau kämen hohe Kosten auf die Mobilfunkbetreiber zu. Rund drei Milliarden Euro - also pro Anbieter in Österreich eine Milliarden Euro - an Investitionskosten könnten anfallen. „Es ist eine große Herausforderung, diese Kosten zu stemmen, da das Wachstum in der Branche derzeit eher flach verläuft“, so Trionow am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.