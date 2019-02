Deutschland plant Recht auf Homeoffice

„Weg von Präsenzkultur“

„Wir müssen endlich weg kommen von der Präsenzkultur in deutschen Unternehmen“, erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dazu in Berlin. Diese sei nicht mehr zeitgemäß. Mobiles Arbeiten und Homeoffice seien in vielen Jobs möglich, „häufig stehen aber die Chefs auf der Bremse“, kritisierte Klingbeil. Er begrüßte daher die Pläne von Heil.