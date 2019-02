Ab 2. Mai: Otter-Jagd in Kärnten wird verlängert

Die nicht unumstrittene Jagd auf Fischotter geht weiter. Obwohl per Ausnahmegenehmigung 39 der an sich geschützten Tiere entnommen worden seien, hätten sich die Fischbestände in Kärnten nicht erholt, heißt es. Daher wird die Otter-Jagd per Verordnung verlängert: Ab 2. Mai stehen weitere 43 Tiere auf der Abschussliste.