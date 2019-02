Tor von der Mittellinie wird zum Klick-Hit!

Fernando Gorriaran kommt aus Uruguay und legt eine Spielübersicht an den Tag, die ihresgleichen sucht, nicht nur in Ungarn, wo er spielt. Der Mittelfeldspieler von Ferencvaros Budapest erkannte gut, dass beim Cup-Hinspiel am Dienstag (1:1) der Torhüter von Kisvarda zu weit aus seinem Tor rauslief und beförderte den Ball mit einem 50-Meter-Schlenzer ins Netz. Kein Wunder, dass Gorriaran auch bei River Plate gespielt hat. Einige Minuten nach dem Tor musste er leicht verletzt ausgewechselt werden.