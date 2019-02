Riesen-Bestechungs-Skandal bei Lindner-Klub!

Und der Skandal weitet sich aus: Fünf GC-Nachwuchstrainer sollen insgesamt gewisse Junioren bevorzugt und dafür Geld angenommen haben. Solche „Gebräuche“ sind in anderen Ländern Europas gang und gäbe, jedoch würde man sich ausgerechnet in der Schweiz so etwas nicht vorstellen können.