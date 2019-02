Weitensfeld: Feuerwehren verhinderten Waldbrand

Der 73-Jährige hatte am Dienstag gegen 12 Uhr in der Nähe seines landwirtschaftlichen Anwesens in Nassing bei Weitensfeld Kartons und Papier in einem Metallfass verheizt. Glühende Papierteile entzündeten dann aber die äußerst trockene Bodenvegetation der Wiese. Das Feuer breitete sich rasch aus. Löschversuche mit einer Schaufel blieben ergebnislos. Das Feuer griff schließlich, beschleunigt auch durch den leichten Wind, auf den etwas 50 Meter entfernten Wald über. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren Weitensfeld, Altenmarkt, Glödnitz, Deutsch Griffen, Zweinitz, Gurk, Straßburg, Winklern-Hausdorf und St. Georgen/Straßburg mit insgesamt 70 Mann und 15 Löschfahrzeugen konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden. Von der Brandeinwirkung war eine Fläche von insgesamt einem Hektar (ca. 5000 m2 Wiese und ca. 5000 m2 Wald) betroffen. Im Einsatz stand auch der Hubschrauber des BM.I. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden.