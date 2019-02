Bundesliga-Vertreter einigen sich im TV-Geldstreit

Solidaritätsbeitrag

Einem von Stocker vorgeschlagenen „Solidaritätsbeitrag“ an die kleinen Clubs wurde zugestimmt, die Anträge des LASK und der Admira sowie von Rapid und Sturm wurden zurückgezogen. Vereinen, die bisher und ab jetzt von überdurchschnittlichen Beträgen profitieren, soll nun ein nicht kolportierter Prozentsatz abgezogen und dieser unter dem Durchschnitt liegenden Vereinen hinzugefügt werden. Dies ab sofort ohne Diskussion, so Stocker: „Jetzt ist klar, dass die Gelder in der Rechteperiode bis 2022 ohne Diskussion verteilt werden.“ Zusätzlich erhält die 2. Liga weitere 500.000 Euro Unterstützung pro Jahr.