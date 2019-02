Firma aus St. Martin auf digitaler Erfolgswelle

Infrastruktur noch nicht optimal ausgebaut

Sein Sortiment ist breit: Von den Sunwood-Platten – sogar McDonald’s-Filialen in Kanada wurden damit ausgestattet – bis zu bedruckten Hautklebetattoos oder Effektdrucken für Bühnen reicht die Bandbreite. „Gewaltig. Es gibt im Pinzgau tolle Unternehmer, die sich ganz neu erfinden“, war Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei ihrem Kurzbesuch beeindruckt. Fast ein Heimspiel für sie als Tirolerin mit Geburtsort St. Johann. Auf Einladung von Nationalrätin Gertraud Salzmann stellte sie sich im Pinzgau der Diskussion. Schramböck: „Digitalisierung muss Chancengleichheit bedeuten.“ Sie will den Ausbau von Glasfaser und 5G-Technologie weiter vorantreiben. Österreich müsse sich beim Mobilfunknetz aber nicht verstecken, betonte die frühere A1-Managerin. Und: Auch der Zugang zu Fachkräften soll überall funktionieren. Der Anteil an Beschäftigten in hochdigitalisierten Branchen (Grafik) ist teils gering.