2:0! Southampton & „Hasi“ können doch noch siegen!

Der FC Liverpool kehrte indes nach zwei Pflichtspiel-0:0 in Folge auf die Siegerstraße zurück. Die „Reds“ deklassierten am Mittwochabend in der 28. Runde der englischen Premier League Watford mit 5:0 und verteidigten damit die Tabellenführung vor Manchester City. Der einen Punkt zurückliegende Verfolger setzte sich gegen West Ham United, wo der erkrankte ÖFB-Star Marko Arnautovic fehlte, 1:0 durch. Liverpools Sieg leitete der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem Doppelpack (9., 20.) ein. Auch Virgil van Dijk traf gegen den Liga-Achten, bei dem Sebastian Prödl weiter fehlte, doppelt (79., 82.). Dazwischen hatte Divock Origi auf 3:0 (66.) gestellt.