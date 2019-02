Grundbesitzer für den Hahnbaumlift

Weil der geplante Schlepper nicht mehr so weit hinaufführt, müssten hunderte Rodler am Tag dann mit dem Taxi anfahren. Da hat die Gemeinde die Rechnung aber ohne Grundbesitzer gemacht: Der Hahnbaumweg endet in eine ein Kilometer lange Privatstraße. „Unsere Zustimmung fürs Befahren gibt es nicht, in einer e5-Gemeinde sind Taxis statt Lift sowieso eine Schnapsidee.“