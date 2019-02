Es geht wieder los: Zeckenalarm in der Steiermark

Kurzfristig gab es ja in Oberösterreich Alarm, weil sich der Preis der Zeckenimpfung dort vervierfacht hätte. „Das ist allerdings so auch nicht ganz richtig“, erklärt Gerhard Kobinger, Chef der steirischen Apothekerkammer. „Die Krankenkasse dort hatte bislang einfach mehr zugeschossen, was sie jetzt, im Zuge der Harmonisierung der Versicherung, nicht mehr macht.“