Pinzgauer bauen einen „Eispalast“für Usbekistan

Dem Pinzgauer Unternehmen – das gemeinsam mit der Salzburger Ziviltechniker-Gesellschaft Herbrich Consult an dem Auftrag arbeitete – verschaffte das Projekt arbeitsreiche 18 Monate: „Wir haben sämtliche Stahl-Teile in Saalfelden und bei unser Schwester-Firma in Kärnten gefertigt und dann per 600-Lkw-Fahrten nach Usbekistan gebracht“, so Schermaier.