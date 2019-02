Stark! Silberne „Adlerinnen“ segeln aufs Podest

Silber wie Gold

Sie hat am Mittwoch (16.15 Uhr/live ORF eins) im Einzelbewerb eine weitere Medaillenchance. Die Österreicherinnen hatten sich im Finale vom dritten Rang verbessert, Bronze war vor Slowenien stets souverän abgesichert. Pinkelnig startete mit 99,5 m bravourös, Rot-Weiß-Rot führte da sogar das Feld der elf Mannschaften an. Der Schanzentisch war für die Damen etwas verkürzt worden, das ergab eine flachere Flugkurve. Doch die deutschen Damen übernahmen ab der zweiten Springerin die Spitzenposition und gaben diese nicht mehr ab. Silber glänzte für die Mannschaft von Cheftrainer Harald Rodlauer aber an diesem Tag wie Gold. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der die Medailleen verteilte, meinte, der Bewerb sei spannender gewesen als jener der Herren. „Das war Topniveau. Es freut mich, dass wir das ins Programm genommen haben“, meinte der Verbandschef.