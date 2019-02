Die Forderungen des Tierschutzvolksbegehrens

WTV und Greenpeace begrüßen Forderungen

Schließlich wird gefordert, dass anerkannte Tierschutzorganisationen Mitwirkungsrechte und Parteistellung für gerichtliche und behördliche Verfahren erhalten und die Ressourcen von öffentlichen Tierschutzeinrichtungen erhöht werden. Der Wiener Tierschutzverein (WTV) und Greenpeace begrüßen die Forderungen. "Es ist jetzt höchste Zeit für eine Trendwende in der Tierhaltung. Das Tierschutzvolksbegehren leistet hier einen wichtigen Beitrag", sagte Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Der WTV rief die Bevölkerung in einer Aussendung dazu auf, das Tierschutzvolksbegehren zu unterstützen. "Die BürgerInnen können nun beweisen, dass ihnen das Wohl anderer Lebewesen am Herzen liegt und die Politik zum Handeln bewegen", sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des WTV. "Einige Punkte sind nicht neu", räumte Entrup, Koordinator des Forderungskatalogs ein, weswegen es das Tierschutzvolksbegehren umso mehr brauche, da sich trotz vorhandenen Bewusstseins nichts an den Problemen geändert habe.