Verbotszonen: Waffen und die Grenzen des Erlaubten

Was ist noch erlaubt und was verboten? Die Gesetzesmaterie beim Thema Waffen ist komplex und für den Laien kaum durchschaubar. Am Freitag wird - wie berichtet - die Waffenverbotszone rund um den Innsbrucker Hauptbahnhof in Kraft treten und jene in der Bogenmeile verlängert. Die „Tiroler Krone“ unterhielt sich mit dem Leiter des Strafamtes.