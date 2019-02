Bürgermeisterin, Nationalrätin und bald Mama

Sie wird nur zwei Monate „etwas kürzer treten“

Feichtinger betont, dass sie ihre politischen Ämter wie gehabt weiterführt: „Ich werde im Sommer für zwei Monate etwas kürzer treten, aber im Herbst meine Arbeit als Bürgermeisterin und Nationalrätin wieder voll aufnehmen.“ Verlassen kann sich Altmünsters Bürgermeisterin dabei auf ihre Familie und Freunde. So kommen auch auf Ehemann Florian Feichtinger, SPÖ-Bezirksgeschäftsführer in Vöcklabruck, neue Aufgaben zu - er wird nach dem Sommer in Karenz gehen.