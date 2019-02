Jetzt nagt sich Marder-Meute in Wiener Lehranstalt

Was ist bloß mit Wiens Schulen los? Nach einer Mäuseplage in der Donaustadt müssen jetzt sogar Pavillons abgerissen werden. Und nun die hungrigen Marder in Simmering. „Im vergangenen Jahr gab es bereits zwei Marder in der Schule, die über undichte Stellen in unterschiedliche Trakte der Schule eingedrungen sind“, heißt es von der zuständigen MA 56.