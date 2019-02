Todesserie auf den Bergen: Regen als große Gefahr

Seit es am Freitag auch in Höhenlagen geregnet hat, sind die verschneiten Hänge in den heimischen Bergen nicht mehr pulvrig, sondern pickelhart. Mit fatalen Folgen: Am Samstag rutschte das Ehepaar Karin (53) und Alois Leitner (56) aus Weyregg am Hochlecken in den Tod, am Sonntag stürzte Peter P. (48) aus Bad Hall am Traunstein mindestens 300 Meter ab. Alle drei Verunglückten trugen Steigeisen, doch auch diese Gehhilfe mit keine Sicherheit.