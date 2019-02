Top! Harnik kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Martin Harnik ist beim deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Dienstag nach seiner Hüftbeuger-Verletzung ins Teamtraining zurückgekehrt. „Martin sagt, dass er gutes Heilfleisch hat. Wir hoffen, dass er am Donnerstag wieder voll mit der Mannschaft trainieren kann. Dann wäre er ein Kandidat für den Kader“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Die Bremer spielen am Sonntag in Wolfsburg.