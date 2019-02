Auch Trump in Hanoi angekommen: Kim wartet bereits

Nun ist auch US-Präsident Donald Trump zum Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un eingetroffen. Trump landete am Dienstag um 20.54 Uhr Ortszeit in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi, wo am Mittwoch und Donnerstag mehrere Gespräche mit Kim und dessen Delegation angesetzt sind. Acht Monate nach dem historischen Treffen in Singapur ist damit die Bühne frei für den zweiten Gipfel.