Das ultimative Last-Minute-Faschingskostüm

Basteln Bunte Outfits, schrille Masken und peppige Schminke: Der Faschingsdienstag steht vor der Türe und in zahlreichen Clubs der Stadt wird zu Partys geladen. Wer noch kein Kostüm hat, der muss nicht verzweifeln, denn es gibt viele Möglichkeiten, auch in letzter Minute noch eine Verkleidung zu kreieren. City4U-Redakteurin Vanessa war anlässlich dessen in der „Top Five Influencer WG“ und hat sich von Expertin Lisa, auch als „meineversion“ bekannt, und Dzeni von „inspiredbydzeni“ Ideen geholt.