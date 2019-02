Pendler als Parkpickerl-Opfer

Die Wiener wollen keine Autos ohne „W“ auf dem Kennzeichen in ihrer Stadt. Mit dem Parkpickerl drängen sie Pendler bei der Parkplatzsuche ins Umland. Das trifft Schwechat besonders hart. Dort verschärfen auch „Flughafenflüchtlinge“ die Situation: Reisende wollen sich die teuren Parktarife beim Airport ersparen, stellen die Pkw in Schwechat ab und fahren im Taxi zum Flieger. „Solche Autos belegen dann oft wochenlang die raren Stellflächen in unserer Stadt“, sagte die Bürgermeisterin Karin Baier dem ORF. Jetzt sei es jedoch an der Zeit, die ansässige Bevölkerung vor diesem Parkplatz-Tourismus zu schützen.Grüne Zonen oder ein neues ParkhausDazu überlegt Baier einerseits ein Parkpickerl-Modell für Schwechat. Sie will aber auch die Erfahrungen erkunden, die Städte wie Krems mit Grünen Zonen gemacht haben.