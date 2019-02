Einbrecher stahl Werkzeug, Diesel, Taschenlampen

Schon seit Monaten waren die Beamten dem Serieneinbrecher auf der Spur. Jetzt klickten die Handschellen. Im Sommer 2018 hatte der Mann seine Beutezüge durch mehrere burgenländische Gemeinden begonnen. Auch im Bezirk Sankt Pölten konnten ihm Einbrüche in Böheimkirchen nachgewiesen werden. Der 31-jährige Slowake machte weder vor Kellerabteilen, Garagen, Wohnhäusern noch Autos halt. Abgesehen hatte es der Mann auf Werkzeug, Fahrräder, Taschenlampen und Treibstoff. Als er in Neusiedl am See gefasst wurde, fanden die Beamten im Kofferraum seines Pkw Einbruchswerkzeug wie Brecheisen, Störsender und Schraubendreher.