Katia Wagner: Was bringen härtere Strafen?

Stern will „einiges mit Frau Edtstadler klären“

In unserer großen „Krone“-Live-TV-Talkshow mit Moderatorin Katia Wagner diskutieren am Mittwoch ab 19 Uhr die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), der bekannte Wiener Rechtsanwalt Werner Tomanek, der Vereinsvorsitzende von Neustart Wien, Klaus Priechenfried, und Maria Stern, die Parteichefin der Liste Jetzt, die bereits angekündigt hat, in der Livesendung „einiges mit Frau Edtstadler klären zu müssen“.