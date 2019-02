Causa Barnes: Ärger und Enttäuschung beim ÖFB

„Nach Burnley zu reisen ist ja nicht wie in die Südstadt fahren“

Erst am Samstag war Teamchef Franco Foda beim 2:1-Sieg Burnleys gegen Tottenham auf Beobachtungsreise. „Wenn man uns das vor sechs Monaten gesagt hätte, hätten wir uns viele Mühen und Reisen nach England erspart. Nach Burnley zu reisen ist ja nicht wie in die Südstadt fahren“, ärgerte sich auch Hollerer über die Situation. Vielleicht war das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. „Wir sind weiter dabei, eine positive Lösung zu finden“, so Windtner. Sollte es am Mittwoch nicht klappen, scheint das Kapitel geschlossen. Denn: „Uns läuft die Zeit davon“, so Windtner. Nächster Ministerrat ist erst im Herbst. Die EM-Qualifikation für das ÖFB-Team startet aber schon Ende März mit den Spielen gegen Polen und Israel.