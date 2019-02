May gibt auf: Brexit-Verschiebung möglich

May strebt Verschiebung nicht an

„Ich will klarstellen, dass ich keine Verschiebung anstrebe“, sagte May, die in den vergangenen Monaten wiederholt bekräftigt hatte, dass Großbritannien die Europäische Union am 29. März verlassen werde. „Wir sollten uns absolut darum bemühen, ein Abkommen auszuhandeln und am 29. März auszutreten“, sagte sie nun.