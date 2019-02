Arbeiter bei Explosion durch die Luft geschleudert

„Gegen 8 Uhr in der Früh war ein 26-jähriger Mann aus Krumpendorf in einer Firma in der Gemeinde Grafenstein mit dem Zerlegen eines Getriebes einer Seiltrommel beschäftigt. Dabei wurde von dem Mann Bremsreiniger verwendet, um den Kleber des Getriebedeckels aufzulösen“, so ein Polizist: „Dabei wurde von dem Mann Bremsreiniger verwendet, um den Kleber des Getriebedeckels aufzulösen. Danach erhitzte er das Getriebegehäuse. In der Folge kam es durch die im Getriebe entstandenen Gase zu einer Explosion.“