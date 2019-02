Kombinierer-Trio im ersten Sprungtraining stark

Die Nordischen Kombinierer Franz-Josef Rehrl, Bernhard Gruber und Mario Seidl haben sich auch in ihrem ersten Training auf der Normalschanze in Seefeld in guter Sprungform präsentiert. Rehrl war im ersten Durchgang mit 107 m Zweiter hinter Yoshito Watabe (JPN/109/107), Gruber kam zweimal auf 105,5 m und Seidl (105/104) landete in Abwesenheit von Jarl Magnus Riiber (NOR) zweimal an fünfter Stelle.