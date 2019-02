Mädchen vergewaltigt: Welle der Hilfsbereitschaft

Das Duo wohnt in unmittelbarer Nähe des Tatortes - einem stickigen Lift in einem Gemeindebau, in dem Maria malträtiert wurde. Vier Monate Gefängnis bekam der Haupttäter für seinen perfiden Plan „zu erleben“, was er zuvor in Gewaltvideos gesehen hatte. Die Wogen gehen hoch: „Krone“-Leser schreiben von einem Justizskandal und fordern eine Verschärfung der Gesetze. Maria selbst bekommt von all dem nicht viel mit.