Vor Aufbahrungshalle: Spendenbox aufgebrochen Kopieren

In der Zeit zwischen 15. Februar und 25. Februar 2019 öffnete der unbekannte Täter vermutlich mit einem Werkzeug gewaltsam den Spendenkasten, der am Eingang zu einer Aufbahrungshalle in Bad Mitterndorf angebracht war. Er erbeutete Münzgeld in geringer Höhe, weiters entstand Sachschaden, der vermutlich höher als der Diebstahl an sich ist.