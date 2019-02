Balkon gestalten: Die besten Tipps

Die Österreicher lieben ihren Balkon. In so gut wie keinem anderen Land wird dieser zusätzlich Wohnraum so zelebriert: Blumengarten, Gemüsezucht, Ruheoase, Raucherparadies, Grillstation oder Kaffeetratsch und Weintreff - die Nutzmöglichkeiten sind vielfältig. Ganz egal wie klein oder in welche Richtung er ausgerichtet ist: Besonders in der Stadt sind es ein paar Quadratmeter an der frischen Luft, die man mit niemanden teilen muss. Ein kleiner Luxus, den sich verständlicherweise viele möglichst gemütlich gestalten wollen. Die besten Ideen dafür, finden Sie hier.