Steirischer Arzt gibt Selbstverletzungen zu

Neuer Richter

Richter Oliver Graf beleuchtete ruhig und unaufgeregt zunächst das persönliche Umfeld des praktischen Arztes. Dieser schilderte, dass er von in der Früh bis spät am Abend gearbeitet habe, die Kinder versorgte und den ganzen Einkauf erledigte. Gleichzeitig gab er an, dass er zwei Haushälterinnen gehabt habe. Finanziell ging es der Familie offenbar sehr gut: „Wir konnten uns alles leisten“, bestätigte Lopatka. Seine Kinder hätten alles von ihm bekommen, „so viel Lego, dass ein Zimmer gar nicht gereicht hat“, und jede Menge Süßigkeiten. „Finden Sie das erziehungstechnisch gut?“, fragte der Richter. „Ich kann nicht Nein sagen, ich tue mir schwer damit, etwas auszuschlagen, das ist der Grund, warum ich diese Scheiße jetzt habe“, lautete die Antwort.