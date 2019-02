Ex-Parteimanager Lercher rechnet mit SPÖ-Spitze ab

Richtungsstreit geht weiter

In der SPÖ geht der Richtungsstreit rund um den neuen Asylplan inzwischen weiter. Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried hat mit einer Sicherungshaft sichtlich wenig Freude. Im Gegenteil sieht er nur einen Ablenkungsversuch des Innenministers von einem „Behördenversagen“ bei der Tötung eines Vorarlberger Beamten durch einen vorbestraften Asylwerber. So habe der burgenländische Landeschef Hans Peter Doskozil in Wahrheit gemeint, dass man leichter U-Haft verhängen könnte, wenn Frauen Gewalt drohe. Doskozil hatte ja am Sonntag auch eine Sicherungshaft für gefährliche Österreicher ins Spiel gebracht.