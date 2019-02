Ladendieb dank aufmerksamen Mitarbeiter gefasst

Der Pakistani (35) hatte am Montag zuerst in einem Geschäft in der Elisabeth-Vorstadt zugeschlagen. Danach suchte er drei Shops in der Altstadt heim und stahl jeweils Jacken und Oberteile. Als er den dritten Laden verließ fiel einem Mitarbeiter auf, dass der Mann plötzlich mehrere Kleidungsstücke übereinander trug. Der Verkäufer sprach den Pakistani an. Daraufhin versetzte ihm der Ladendieb mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der Pakistani entkam vorerst wurde aber Minuten später von der zu Hilfe gerufenen Polizei gefasst.