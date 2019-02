Nicht nur Applaus für das Bürgermeister-Karussel

Ein politisches Erdbeben ereignete sich am Dienstag in der Weststeiermark, Voitsberg bildete das Epizentrum. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bestätigte gleich zu Beginn Bürgermeister Ernst Meixner die am Vorabend laut gewordenen Gerüchte (wir berichteten): „Ich lege mein Amt zurück. Und zwar mit 30. Juni. Nach 33 Jahren im Gemeinderat, davon 22 Jahre als Bürgermeister, ist es an der Zeit, auch an ein Leben nach 65+ zu denken“, begründete das rote Urgestein seine Entscheidung.