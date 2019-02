Vermisster Wanderer (76) tot aufgefunden

Alpindrama am Montag in Osttirol! Nachdem ein deutscher Urlaubsgast (76) von einer Wanderung in Kartitsch nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt war, schlug der Vermieter Alarm. Eine groß angelegte Suchaktion wurde in die Wege geleitet. Kurz vor Mitternacht wurde schließlich die Leiche des Mannes gefunden.