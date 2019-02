Bande brach in einer Tiefgarage 20 Autos auf

Es war nicht das erste Mal, dass in einer Tiefgarage innerhalb kurzer Zeit so viele Autos geplündert werden. Die Polizei vermutet eine Bande hinter den Autoeinbrüchen. Zweimal waren die Unbekannten zuvor schon in Tiefgaragen erfolgreich. Jetzt schlugen sie mitten in der Nacht in Liefering zu. Bei 20 Autos wurden die Seitenscheiben entweder beschädigt und aufgezwängt oder ganz eingeschlagen. Die Täter erbeuteten Bargeld und einige Wertgegenstände.