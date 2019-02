Peter Pegrin ist der neue Chef beim ARBÖ-Kärnten

Peter Pegrin begann vor knapp 17 Jahren als Jungtechniker beim ARBÖ-Prüfzentrum in Kühnsdorf seine Karriere beim Autofahrerklub. Vor acht Jahren wechselte er zur ARBÖ-Landesorganisation in Klagenfurt, wurde stellvertretender Betriebsleiter. Diesen Freitag, am 1. März, übernimmt der verheiratete, zweifache Familienvater nun offiziell die Position des Landesgeschäftsstellenleiters und folgt somit auf Thomas Jank, der nach zehn Jahren beim ARBÖ als Geschäftsführer zur ARA Flugrettung geht.