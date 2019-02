Burgenländerin fällt auf „Microsoft-Masche“ herein

Die Polizei betonte in dem Zusammenhang einmal mehr, dass kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut Kunden per E-Mail oder telefonisch zur Eingabe von persönlichen Daten wie Passwörtern oder Zugangsdaten auffordere. Nutzer sollten zudem wichtige Webseiten, beispielweise fürs Online-Banking, als Favoriten in ihrem Browser speichern und nur diese verwenden.