Tochter von Putins Sprecher werkt im EU-Parlament

Eine Sprecherin des Europaparlaments bestätigte, dass „Assistenten und Praktikanten von Abgeordneten keinen Zugang zu vertraulichen Dokumenten haben“. „In Wahrheit hatte auch Herr Chauprade niemals Zugang zu vertraulichen Dokumenten“, fügte sie in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP hinzu. Einem EU-Vertreter zufolge verfügt das Europaparlament insgesamt über so gut wie keine geheimen oder ausgesprochen vertraulichen Dokumente.