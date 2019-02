Kim am Ziel: Alles bereit für zweiten Trump-Gipfel

Trump noch im Anflug

Trump ist noch unterwegs, er wird am Dienstagabend in Hanoi erwartet. Am Montag war er aus Washington aufgebrochen, auf der britischen Luftwaffenbasis Mildenhall wurde ein Tankstopp eingelegt. Am Mittwoch soll Trump zunächst den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam treffen, am Abend ist laut Sprecherin Sarah Sanders auch ein erstes Treffen mit Kim geplant.