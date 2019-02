Klagenfurt stirbt: Leere Geschäfte, keine Ideen

„Das innerstädtische Gefüge wird zum Sorgenkind“, beklagen die Experten, was offensichtlich ist: Am Fleischmarkt etwa wird über eine neue Einbahnregelung diskutiert anstatt die Straße zu beleben und zu verschönern. Vis-à-vis von der „Moser-Verdino“-Baustelle steht vieles leer, bei einem seit Jahren geschlossenen Fleischhauer sind immer noch Lebensmittelreste im Schaufenster zu sehen, ein paar Schritte weiter in der Fleischbankgasse als Teil der Fußgängerzone (!) ist das Bild mit bröckelnden und besprühten Mauern noch schlimmer. Das Schild eines geschlossenen Lokals passt da sogar irgendwie hin - „World’s End.“