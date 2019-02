Kinder nicht erlaubt: Pizzeria erntet Shitstorm

Betreiber: „Können Gesetze nicht umgehen“

Der Betreiber des Lokals, Martin Simek, argumentiert gegenüber krone.at mit Sicherheitsauflagen, die er zu erfüllen habe: „Wir sind überhaupt nicht kinderfeindlich, dagegen verwehre ich mich. Ich habe Kinder sehr gerne. Aber wir müssen uns an Gesetze halten und können diese nicht umgehen.“ Das Lokal besteht aus zwei Bereichen, lediglich der obere Stock ist für kleine Kinder auf Grund der Absturzgefahr tabu: „Unten kann jeder ganz normal sitzen, wir haben 120 Plätze und einen schönen Garten. Und wir bringen die Pizza natürlich auch runter.“ Dennoch würden sich manche Familien benachteiligt fühlen und das dann in Kommentaren auf Facebook und Co. deutlich machen: „Die sagen dann zu mir: ,Wir machen Sie schlecht‘“, so Simek. Er sei „freilich nicht auf einen Shitstorm aus“.