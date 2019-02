Meghan strahlte in Marokko in Babyblau

Der dreitägige Trip nach Marokko ist die letzte geplante Auslandsreise vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Unter anderem besuchten die Herzogin und der Herzog von Sussex den königlich-marokkanischen Reitclub in Rabat, wo sie sich über den Einsatz von Pferden in der Therapie informierten. Und in der Stadt Asni im Atlas-Gebirge bekam Meghan in einer traditionellen Henna-Zeremonie für Schwangere die linke Hand bemalt.