Uhrenhersteller Swatch verklagt Samsung

„Das ist eine unverhohlene, vorsätzliche und absichtliche Verletzung unserer Marken von Samsung“, erklärte Swatch am Dienstag. Die betroffenen, in den USA registrierten Marken seien Milliarden wert. Deshalb fordere Swatch Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Samsung wollte sich dazu nicht äußern.