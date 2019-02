Große Versprechen und offene Fragen rund um 5G

„Es ist eine Revolution - und sie passiert jetzt“, sagt IDC-Marktforscher Mike Cansfield über den neuen Mobilfunkstandard 5G. Der „Datenturbo“ verspricht viel. Da wären zunächst einmal Internetgeschwindigkeiten, mit denen sich ein Film binnen weniger Sekunden herunterladen lässt. Oder so kurze Reaktionszeiten, dass sich Industriemaschinen und sogar Autos aus der Ferne steuern ließen. Ein Ende der Kapazitätsengpässe für Netzbetreiber. Die Vernetzung aller möglichen Technik außerhalb von WLAN-Verbindungen. Und schließlich eine neue Ära für Anbieter von Apps und Diensten - weil jeder immer mit der Cloud verbunden ist. Doch so weltverändernd das klingt, so schwer könnte 5G zumindest in der Anfangszeit den Verbrauchern zu vermitteln sein.