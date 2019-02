Haben Sie schon mal von Zoodles gehört?

Zunächst waschen Sie die Zucchini und entfernen das obere Ende. Dann setzen Sie das Gemüse auf den Spiralschneider und drehen so lange, bis lange Fäden am unteren Ende herauskommen. Diese kochen Sie dann kurz in heißem Salzwasser und seihen sie ab. Anschließend erwärmen Sie das Öl in einer Pfanne und pressen den Knoblauch dazu. Nachdem Sie die Garnelen gewaschen haben, können Sie diese im heißen Öl mitbraten. Geben Sie anschließend die Zucchini-Nudeln dazu und schwenken Sie diese in der Pfanne mit. Die Kirschtomaten waschen, halbieren und mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und Peperoncino abschmecken.