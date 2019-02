Die Woche des Wahnsinns im internationalen Fußball

3:3 in Istanbul

Ein Stadtderby spielte man schon am Montag. In der Türkei konnte die Star-Mannschaft von Besiktas im Istanbul-Derby gegen den abstiegsbedrohten Fenebahce Sport Klub auch nach einer 3:0-Führung nicht die Oberhand behalten. Am Ende trennten sich die Kontrahenten 3:3. Besiktas ist Fünfter, Fenerbahce 14. in der Tabelle. Wir halten Sie am laufenden, wie es mit der „Woche des Wahnsinns“ weitergeht.