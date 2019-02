Langläufer stach Hund mit seinem Skistock

Vier Langläufer waren am Sonntag in Bad Gastein unterwegs, als ihnen ein Hund in die Quere kam. Einer der Sportler, ein 54-Jähriger, kollidierte mit dem Tier. Dessen Besitzer (43) und seine Bekannte eilten dem gestürzten Mann sofort zu Hilfe, doch dieser wollte davon nichts wissen.